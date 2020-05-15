Тенісний сезон призупинено до 31 липня

Міжнародна федерація тенісу (ITF) не проводитиме турніри до 31 липня через пандемію коронавірусу.

З аналогічною заявою виступили також Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA), повідомляє Укрінформ.

Спочатку міжнародний сезон в тенісі був призупинений на шість тижнів, після чого пауза була продовжена до 7 червня, потім до 13 липня.

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Тенісні асоціації обіцяють в середині червня зробити свою наступну заяву з приводу проведення турнірів.