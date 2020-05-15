В США у травні пройде виставковий турнір California French Open

В американському містечку Роллінг-Гіллс відбудеться виставковий грунтовий турнір, який організатори вирішили назвати "Каліфорнійським French Open".

Матчі на California French Open проходитимуть протягом двох днів - 16-го та 17 травня, повідомляє Tennis-tourtalk.com.

У турнірі візьмуть участь відомі тенісисти Сем Куеррі, Бредлі Клан, Закарі Свайда, Маркос Гірон, Ернесто Ескобедо та Брендон Голт. Матчі через пандемію коронавірусу пройдуть без глядачів, а стежити за грою уболівальники зможуть на Tennis Channel.

На фото tennis-tourtalk.com: 45-та "ракетка" світу американець Сем Куеррі.