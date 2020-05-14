"Шахтар" провів перше тренування після карантину

Чемпіон України донецький "Шахтар" відновив тренувальний процес.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу донеччан.

Сьогодні "Шахтар" провів перше повноцінне тренування після двомісячного карантину. "Гірники" у повному складі зібралися в заміському комплексі Святошин під Києвом.

Тренерам, футболістам і персоналу, задіяному в процесі підготовки, виміряли температуру. Лише після того, як медичний штаб переконався, що всі здорові, "помаранчево-чорні" взялися за роботу.

Заняття головний тренер Шахтаря Луїш Каштру почав із заклику до підопічних відповідально поставитися до пандемії COVID-19 і дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Шахтар" провів перше повноцінне тренування після двох місяців карантину / Фото: ФК "Шахтар"

Тренування тривало більше години і включало вправи на контроль м'яча, координацію. Потім "гірники" провели двосторонку на половині поля, а завершилася сесія роботою у двох групах: захисники займалися з Вітором Северіно, а півзахисники і нападники відновлювали ігрові взаємозв'язку під керівництвом Луїша Каштру.

Чемпіонат України серед команд Прем'єр-ліги планується відновити 30 травня.

Фото: shakhtar.com.