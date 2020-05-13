Футболісти "Ворскли" здали тест на COVID-19

Гравці полтавської футбольної команди "Ворскла" розпочали вихід з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Футболісти, тренери та персонал здали тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

"У команді дотримуються всіх рекомендацій МОЗ, УПЛ та УАФ", - зазначається у повідомленні.

На отримання результатів тестів піде три дні. Потім команда зможе розпочати повноцінні тренування.

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Нагадаємо, у чемпіонаті України серед клубів УПЛ "Ворскла" йде на десятому місці в турнірній таблиці. У розіграші Кубка країни підопічні Юрія Максимова зуміли дійти до півфіналу, де зустрінуться з "Маріуполем".

Фото: vorskla.com.ua.