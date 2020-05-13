Сезон в українській футзальній Екстралізі завершиться достроково

Учасники другого етапу чемпіонату України з футзалу одноголосно висловилися за завершення сезону-2019/2020.

Таке рішення ухвалили під час відеозустрічі керівництва АФУ з президентами клубів-учасників другого етапу розіграшу Екстраліги, куди потрапили херсонський "Продексім", київський ХІТ, івано-франківський "Ураган", житомирський "ІнБев", рівненський "Кардинал-Рівне" та львівська "Енергія", повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

"Під час зустрічі обговорили та проаналізували обставини, що склалися у чемпіонаті у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зважаючи на загальну невизначеність за багатьма напрямками (тренувальний процес, транспортне сполучення міського та міжобласного рівня, відомча належність залів, неможливість прогнозування урядових рішень та/або рішень органів місцевого самоврядування), а також піклуючись про життя та здоров’я гравців та працівників клубів, учасники зустрічі одноголосно висловилися за завершення Екстраліги сезону-2019/2020", - зазначається у повідомленні.

Водночас юридичне рішення про фініш чемпіонату та його подальший правовий статус ухвалить виконком АФУ після проведення консультацій з Українською асоціацією футболу та УЄФА.

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На нараді також підтримали ідею та обговорили проведення з метою підтримки гравцями клубів Екстраліги спортивної форми міжсезонних турнірів. Вони мають пройти наприкінці червня або в середині липня у разі зняття урядових та місцевих обмежень, пов’язаних із запровадженням карантину в державі, відновлення транспортного сполучення та можливості проживання спортивних команд у готелях.

Фото: futsal.com.ua.