World Athletics представила оновлений календар Діамантової ліги-2020

Світова легка атлетика (World Athletics) представила оновлений календар міжнародних змагань у 2020 році.

Зокрема, новий сезон у "Діамантовій лізі" офіційно розпочнеться 14 серпня етапом у Монако, а завершиться 17 жовтня в Китаї. Про це повідомляє пресслужба World Athletics.

Через невизначеність, викликану пандемією коронавірусу, організатори оголосили, що змагання проходитимуть у зміненому форматі - це будуть індивідуальні зустрічі без нарахування очок у серії. Формат кожної зустрічі та включені дисципліни будуть оголошені кожним організатором зустрічі за два місяці.

Таким чином, нинішнього року не буде переможців у загальному заліку, а фінал в Цюріху не відбудеться.

Серед інших змагань World Athletics Series, запланованих на 2020 рік, залишається лише чемпіонат світу з напівмарафону, який пройде 17 жовтня у Гдині (Польща). Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні пройде в Нанкіні 19-21 березня 2021 року.

Фото: Wanda Diamond League