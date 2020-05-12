Легка атлетика: лондонський етап "Діамантової ліги" скасований через COVID-19

Етап "Діамантової ліги", який мав пройти в Лондоні 4-5 липня, скасований за рішенням Федерації легкої атлетики Великої Британії через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій (ІААФ) - World Athletics.

Раніше були скасовані етапи в Рабаті і Цюріху.

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Також перенесені етапи "Діамантової ліги" в Досі з 17 квітня на 9 жовтня, в Китаї з 9 і 16 травня на 19 вересня і 17 жовтня відповідно, в Стокгольмі з 24 травня на 23 серпня, в Неаполі і Римі з 28 травня на 17 вересня, в Юджині з 7 червня на 4 жовтня й у Парижі з 13 червня на 6 вересня.

На фото: трофей "Діамантової ліги" (Getty Images).