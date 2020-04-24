World Athletics перенесла червневі етапи Діамантової ліги

World Athletics перенесла червневі етапи Діамантової ліги

Укрінформ
Всесвітня легка атлетика (World Athletics) через пандемію коронавірусу прийняла рішення про перенесення етапів "Діамантової ліги", які мали відбутися 7 червня у Юджині та 13 червня у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

"Слідом за травневими етапами перенесені і два червневі етапи "Діамантової ліги", а BislettGames в Осло проведуть в альтернативному форматі. Причина таких рішень незмінна – пандемія COVID-19, яка охопила більшість країн світу", - йдеться в повідомленні.

BislettGames планують провести, як і передбачалося, 11 червня, але у форматі альтернативних легкоатлетичних змагань. Це має бути виставковий турнір під назвою TheImpossibleGames. Концепт передбачає участь у заході кількох атлетів світового рівня з цілковитим дотриманням правил поведінки під час коронавірусу і соціального дистанціювання у Норвегії.

Наразі у програму включено спробу рекорду від норвезького бар’єриста Карстена Варгольма, а також боротьбу стрибунів з жердиною – світового рекордсмена шведа Арманда Дуплантіса і ек-рекордсмена світу француза Рено Лавіллені. Втім, програму ще чекає затвердження.

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Нагадаємо, що перші шість етапів "Діамантової ліги" були відкладені на невизначений термін. Перенесено старти в катарській Досі (17 квітня), в Китаї (9 і 16 травня), в шведському Стокгольмі (24 травня), італійському Неаполі (28 травня) і марокканському Рабаті (31 травня).

Фото: Wanda Diamond League

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