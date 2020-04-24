World Athletics перенесла червневі етапи Діамантової ліги

Всесвітня легка атлетика (World Athletics) через пандемію коронавірусу прийняла рішення про перенесення етапів "Діамантової ліги", які мали відбутися 7 червня у Юджині та 13 червня у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

"Слідом за травневими етапами перенесені і два червневі етапи "Діамантової ліги", а BislettGames в Осло проведуть в альтернативному форматі. Причина таких рішень незмінна – пандемія COVID-19, яка охопила більшість країн світу", - йдеться в повідомленні.

BislettGames планують провести, як і передбачалося, 11 червня, але у форматі альтернативних легкоатлетичних змагань. Це має бути виставковий турнір під назвою TheImpossibleGames. Концепт передбачає участь у заході кількох атлетів світового рівня з цілковитим дотриманням правил поведінки під час коронавірусу і соціального дистанціювання у Норвегії.

Наразі у програму включено спробу рекорду від норвезького бар’єриста Карстена Варгольма, а також боротьбу стрибунів з жердиною – світового рекордсмена шведа Арманда Дуплантіса і ек-рекордсмена світу француза Рено Лавіллені. Втім, програму ще чекає затвердження.

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Нагадаємо, що перші шість етапів "Діамантової ліги" були відкладені на невизначений термін. Перенесено старти в катарській Досі (17 квітня), в Китаї (9 і 16 травня), в шведському Стокгольмі (24 травня), італійському Неаполі (28 травня) і марокканському Рабаті (31 травня).

Фото: Wanda Diamond League