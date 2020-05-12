Організатори договірняків в Україні більше не відчувають себе в безпеці – представник УАФ

Глава комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка розповів про організацію роботи щодо виявлення та попередження договірних матчів в Україні.

Франческо Баранка в інтерв'ю Tribuna.com, зокрема, зазначив, що Українська асоціація футболу у питанні боротьби з договірними матчами почала співпрацювати з поліцією, а реакція комітету на ситуацію вже триває не місяцями, а значно швидше.

"Почали співпрацювати з поліцією. Тоді я зрозумів, що деякі зміни вже відбулися. Маю на увазі, що договірні матчі проводилися, але щось в цій системі зламалося. Люди, які їх організовували, почали боятися. І вони почали боятися мене. Це стало важливим сигналом.

Ми почали дуже швидко реагувати на все. Наведу приклад. Як правило, реакція УАФ на договірний матч займала від шести місяців до одного року. Ми реагуємо за 20 хвилин. Коли ми бачимо щось підозріле, то дзвонимо і говоримо: "Що у вас там відбувається?". Це дуже важливо, тому що більше ті, хто займаються договірними матчами, не відчувають себе в безпеці. У деяких випадках ми зберігали мовчання, знаючи, що поліція проводить свою операцію. Тоді вели себе так, ніби нічого про це не знали.

Ще один важливий момент. Коли я прийшов сюди, то ми почали все перевіряти. Зазвичай, УЄФА веде рапорти по УПЛ і першій лізі. Ми ж моніторили всі змагання. УАФ - єдина асоціація в світі, яка цим займається. Можна провести паралелі з COVID-19. Якщо не робити тестів, то не буде хворих людей. Якщо не перевіряти матчі, то ви не побачите договірних.

Ситуація почала повільно змінюватися. Незважаючи на те, що мене багато критикують, у нас хороші результати. І число договірних матчів набагато менше, ніж було раніше", - сказав Баранка.

Фото: УАФ