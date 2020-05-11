Футболіст португальської "Бенфіки" Тавареш заразився коронавірусом

Хавбек португальської футбольної команди "Бенфіка" Давід Тавареш здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

21-річний футболіст здав два тести, кожен з яких показав у нього наявність захворювання. Тавареша негайно відправили на карантин. Нині його стан оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, нинішнього сезону "Бенфіка" у чемпіонаті Португалії поки йде на другому місці в турнірній таблиці. В 1/16 фіналу Ліги Європи лісабонський клуб за сумою двох матчів програв донецькому "Шахтарю" - 1:2 і 3:3.

Фото: slbenfica.pt.