Київське "Динамо" поновлює повноцінні тренування
Укрінформ
На вівторок, 12 травня, заплановане довгоочікуване для футболістів київського "Динамо" повернення до повноцінного тренувального процесу.
Команда збереться на своїй клубній базі у Кончі-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".
Загальнокомандні тренування "Динамо" через пандемію коронавірусу припинили 18 березня. Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі, виконуючи надану тренерським штабом програму. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу й роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.
Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб та персонал команди здали тести на COVID-19.
Фото: fcdynamo.kiev.