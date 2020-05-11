Київське "Динамо" поновлює повноцінні тренування

На вівторок, 12 травня, заплановане довгоочікуване для футболістів київського "Динамо" повернення до повноцінного тренувального процесу.

Команда збереться на своїй клубній базі у Кончі-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Загальнокомандні тренування "Динамо" через пандемію коронавірусу припинили 18 березня. Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі, виконуючи надану тренерським штабом програму. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу й роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

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Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб та персонал команди здали тести на COVID-19.

Фото: fcdynamo.kiev.