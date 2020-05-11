Матчі Англійської прем'єр-ліги можуть поновити з 12 червня

Футбольний чемпіонат Англії середу клубів Прем'єр-ліги (АПЛ), який призупинили у березні через пандемію коронавируса, може відновитися 12 червня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представить в парламенті дорожню карту виходу країни з карантину. Очікується, що можуть прийнями рішення відновити спортивні, в тому числі футбольні, турніри наступного місяця, повідомляє The Telegraph.

АПЛ мож відновити змагання ​лише за умови дотримання правил безпеки, необхідних у боротьбі з поширенням коронавірусу. Матчі проходитимуть без глядачів на трибунах.

У турнірній таблиці АПЛ упевнено лідирує "Ліверпуль".

Фото: premierleague.com.