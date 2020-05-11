Футболіст "Вольфсбурга" отримав серйозну травму на тренуванні
Укрінформ
Хавбек німецької футбольної команди "Вольфсбург" Яннік Гергардт отримав травму під час суботньої тренування команди.
Як повідомляє пресслужба клубу, гравець зламав виличну кістку під час двостороннього матчу.
Футболіста відразу ж госпіталізували для детального обстеження.
Терміни відновлення 26-річного Гергардта поки невідомі. Є ймовірність, що він зможе грати лише у спеціальній захисній масці.
Нагадаємо, "Вольфсбург" - суперник донецького "Шахтаря" по 1/8 фіналу Ліги Європи. У першому матчі суперників український клуб переміг у гостях - 2:1.
Фото: vfl-wolfsburg.