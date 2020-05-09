НБА ввела жорстке температурне обмеження для учасників тренувань

НБА ввела жорстке температурне обмеження для учасників тренувань

Укрінформ
Національна баскетбольна асоціація повідомила клуби про введення температурного обмеження для всіх учасників тренувань.

Будь-якого гравця, тренера чи співробітника команди не допускатимуть до тренувальної зали, якщо їхня температура перевищуватиме 37,2 градуса, повідомляє пресслужба ФБУ.

У лізі прагнуть забезпечити максимальний захист. Кожного з найменшими ознаками хвороби не допускатимуть на тренування.

З 8 травня асоціація дозволила відчинити для індивідуальних занять бази клубів "Детройт", "Портленд" та "Клівленд".  

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Нагадаємо сезон у НБА призупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.

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