НБА ввела жорстке температурне обмеження для учасників тренувань

Національна баскетбольна асоціація повідомила клуби про введення температурного обмеження для всіх учасників тренувань.

Будь-якого гравця, тренера чи співробітника команди не допускатимуть до тренувальної зали, якщо їхня температура перевищуватиме 37,2 градуса, повідомляє пресслужба ФБУ.

У лізі прагнуть забезпечити максимальний захист. Кожного з найменшими ознаками хвороби не допускатимуть на тренування.

З 8 травня асоціація дозволила відчинити для індивідуальних занять бази клубів "Детройт", "Портленд" та "Клівленд".

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Нагадаємо сезон у НБА призупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.