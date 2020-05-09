Наступний сезон в НБА може пройти без глядачів

Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація (НБА) наступний сезон може провести без уболівальників.

Про це повідомляє в Twitter телеканал ESPN.

Через це ліга втратить близько 40 відсотків від річного доходу. У п'ятницю пройшли телефонні переговори щодо відновлення нинішнього сезону і проведення наступного.

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Як відомо, майже всі спортивні змагання, в тому числі регулярний чемпіонат НБА, були перенесені або скасовані через епідемію коронавірусу.