Наступний сезон в НБА може пройти без глядачів
Укрінформ
Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація (НБА) наступний сезон може провести без уболівальників.
Про це повідомляє в Twitter телеканал ESPN.
Через це ліга втратить близько 40 відсотків від річного доходу. У п'ятницю пройшли телефонні переговори щодо відновлення нинішнього сезону і проведення наступного.
Як відомо, майже всі спортивні змагання, в тому числі регулярний чемпіонат НБА, були перенесені або скасовані через епідемію коронавірусу.