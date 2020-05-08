Команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази

Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація (НБА) зробила перші кроки з повернення баскетболу після карантину.

Як повідомляє ФБУ, перші команди вже відкривають тренувальні бази. Однак поки це можуть зробити не всі учасники ліги. Першими таку змогу мають команди з міст, де покращується епідемічний стан.

То ж з 8 травня відкриють бази "Детройт" українця Святослава Михайлюка, "Портленд" та "Клівленд".

За інформацією ESPN 11 травня має відкритися база "Сакраменто" ще одного українця в НБА - Олексія Леня.

Втім поки ці бази будуть доступні лише для індивідуальних занять гравців.

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У НБА нині немає офіційного рішення щодо подальшої долі поточного сезону та початку наступного. Усі учасники продовжують пошук оптимального варіанту, зважаючи на швидкі зміни реалій.

Сезон у НБА зупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.