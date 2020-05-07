Збірна України з баскетболу відмовилась від натуралізації американця Шепарда

За словами головного тренера збірної Айнарса Багатскіса, його не влаштовують ігрові якості американського захисника.

Захисника «Київ-Баскета» Кейсі Шепарда не будуть натуралізовувати для виступу за національну збірну України, про що розповів basket-planet.com головний тренер обох команд Айнарс Багатскіс.

«Багато що починається з розігруючого: Кейсі Шепард - швидкий гравець, швидко переходив центр, але через його повільну оцінку ситуації ми, наприклад, програли кілька ігор, зокрема вдома «Вентспілсу». Він обирав неправильне рішення, і ми одразу ж пропускали.

Так, в певний момент ми розглядали Шепарда як гравця збірної, але це не було самоціллю. Якщо був би інший якісний розігруючий, який може прискорити і поліпшити гру, може ми б і його розглядали», - розповів Багатскіс.

Про те, що Федерація баскетболу України готується запросити Шепарда в збірну, ще восени говорив президент організації Михайло Бродський.

У минулому сезоні Суперліги Кейсі Шепард провів 18 матчів. В середньому він набирав 13,6 очок і віддавав 3,5 результативних передач за гру.

Нагадаємо, у двох перших матчах відбору на Євробаскет - з командами Австрії (88:73) і Угорщині (60:62) - збірна України грала без натуралізованих баскетболістів.

Фото: championsleague.basketball