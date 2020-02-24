Євробаскет-2021: наставник збірної України назвав причини поразки від Угорщини

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував поразку від Угорщини у другому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Айнарс Багатскіс у коментарі пресслужбі Федерації баскетболу України, зокрема, окреслив недоліки своїх підопічних та підкреслив чудову атмосферу під час змагань у Запоріжжі.

“Ми випадали з гри на декілька хвилин і в підсумку приймали хибні рішення. Також команда не зберігала концентрацію в багатьох ситуаціях. Ми дуже багато мазали лей-апи, на відміну від угорців, які влучали не бачачи кільця. Виконання установок та стабільність дуже важливі речі під час гри. Дуже засмучені та спустошені цією поразкою.

Хочу подякувати за ці чудові три дні у Запоріжжі. Тут були неймовірні атмосфера та фанати. Це баскетбол і поразки трапляються, як би це не було прикро”, - сказав Багатскіс.

Як повідомлялося, збірна України з баскетболу програла вдома Угорщині 60:62 в матчі групового етапу відбору на Євробакет-2021.

Наступні матчі відбору на Євробаскет-2021 відбудуться наприкінці осені – 28 листопада збірна України зіграє на виїзді проти Словенії, а 30 листопада вдома прийматиме австрійців.