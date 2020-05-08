ФК "Барселона" у п'ятницю відновлює індивідуальні тренування на базі
Укрінформ
Керівництво іспанського футбольного гранда "Барселони" вирішило вже сьогодні, 8 травня, відновити індивідуальні тренування у спортивному центрі імені Жоана Гампера.
Каталонці пыд час заняття дотримуватимуться усіх правил соціального дистанціювання, повідомляє офіційний сайт "Барселони".
Після тренування гравці одразу відправляться додому, не відвідуючи роздягальні.
Нагадаємо, "Барселона" лідирує в чемпіонаті Іспанії, який перервали через пандемію короновірусу. На 2 очки менше у мадридського "Реала".
Фото: fcbarcelonanoticias.com.