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ФК "Барселона" у п'ятницю відновлює індивідуальні тренування на базі

Укрінформ
Керівництво іспанського футбольного гранда "Барселони" вирішило вже сьогодні, 8 травня, відновити індивідуальні тренування у спортивному центрі імені Жоана Гампера.

Каталонці пыд час заняття дотримуватимуться усіх правил соціального дистанціювання, повідомляє офіційний сайт "Барселони". 

Після тренування гравці одразу відправляться додому, не відвідуючи роздягальні.

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Нагадаємо, "Барселона" лідирує в чемпіонаті Іспанії, який перервали через пандемію короновірусу. На 2 очки менше у мадридського "Реала".

Фото: fcbarcelonanoticias.com.

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