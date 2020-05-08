Сезон в футбольному чемпіонаті Гібралтару визнаний недійсним через коронавірус

Футбольна асоціація Гібралтару оголосила, що сезон-2019/20 в чемпіонаті країни визнаний таким, що не відбувся. Чемпіон визначений не буде.

Організація визнала, що положення в турнірній таблиці перед паузою через пандемію коронавірусу дозволяло визнати "Європу" в кінцевому підсумку чемпіоном, але у "Сент-Джозефса" все ще залишалося чимало шансів поборотися за перше місце, тому в інтересах спортивної чесності без завершення матчів, що залишилися, переможець турніру оголошений не може бути.

Це рішення буде повідомлено УЄФА разом з іменами трьох клубів, які представлятимуть Гібралтар в єврокубках наступного сезону.

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