В Голландії не пустять уболівальників на стадіони до появи вакцини від COVID-19

Голландські вболівальники не зможуть відвідувати футбольні матчі та інші масові заходи у себе на батьківщині, поки не буде знайдена вакцина від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Хуго де Йонг, повідомляє Sky Sports.

"Ми не можемо назвати дату останнього кроку /виходу з карантину/ дозволу проводити масові заходи, - цитує міністра Sky Sports. - Це буде можливо тільки тоді, коли буде знайдена вакцина. Ніхто не знає, скільки часу це займе. Звичайно ми сподіваємося, що це буде скоро, але більш реальний термін - рік чи більше".

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Як повідомлялося, чемпіонат Голландії з футболу був достроково припинений без визначення чемпіона.