УЄФА проводить опитування на звання кращої футбольної команди в історії України
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вибирає кращу українську команду часів незалежності.
УЄФА пропонує передплатникам свого твіттера п'ять варіантів:
🇺🇦 Лучшая футбольная команда в истории независимой Украины?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 7, 2020
1. "Динамо"-1999
2. Сборная Украины-1999
3. Сборная Украины-2006
4. "Шахтер"-2009
5. "Днепр"-2015@uafukraine | @DynamoKyiv | @FCShakhtar pic.twitter.com/qkxjoAE9Ta
1. "Динамо" (Київ) - 1999 рік (півфінал Ліги чемпіонів УЄФА).
2. Збірна України - 1999 рік (друге місце у відбірковій групі в Францією і Росією, ураження в плей-офф Євро-2000).
3. Збірна України - 2006 рік (1/4 фіналу чемпіонату світу).
4. "Шахтар" (Донецьк) - 2009 рік (перемога в Кубку УЄФА).
5. "Дніпро" - 2015 рік (фінал Ліги Європи УЄФА).