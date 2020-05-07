УЄФА проводить опитування на звання кращої футбольної команди в історії України

УЄФА проводить опитування на звання кращої футбольної команди в історії України

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вибирає кращу українську команду часів незалежності.

УЄФА пропонує передплатникам свого твіттера п'ять варіантів:

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1. "Динамо" (Київ) - 1999 рік (півфінал Ліги чемпіонів УЄФА).

2. Збірна України - 1999 рік (друге місце у відбірковій групі в Францією і Росією, ураження в плей-офф Євро-2000).

3. Збірна України - 2006 рік (1/4 фіналу чемпіонату світу).

4. "Шахтар" (Донецьк) - 2009 рік (перемога в Кубку УЄФА).

5. "Дніпро" - 2015 рік (фінал Ліги Європи УЄФА).

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