УПЛ посідає 25-е місце у світі за ігровим часом для молодих футболістів

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував доповідь про кількість ігрового часу, який отримують гравці молодше 21 року в 93-х футбольних чемпіонатах.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Перше місце в рейтингу посів вищий дивізіон першості Словаччини, де молодим футболістам виділяють 29% ігрового часу. Другий показник у чемпіонату Нової Зеландії та Ірландської прем'єр-ліги (по 28,8%), третій - у першостей Естонії і Латвії (по 28,6%). У Голландії четвертий показник (27,9%).

В Українській прем'єр-лізі (УПЛ) футболісти до 21 року отримують 18 відсотків ігрового часу, це 25-й результат серед національних чемпіонатів.

Серед вітчизняних клубів найчастіше використовують молодих гравців львівські "Карпати" (30,2%), ФК "Маріуполь" (26,3%), СК "Дніпро-1" (25,7%), полтавська "Ворскла" (23,5%), донецький "Шахтар" (23,4%), луганська "Зоря" (22,2%) і київське "Динамо" (19,1%).

Відзначимо, що провідні європейські чемпіонати знаходяться в нижній частині списку. Німецька Бундесліга (9,8%) - 78-а, англійська Прем'єр-ліга (8,5%) - 86-а, італійська Серія А (7,7%) - 88-а, іспанська Ла Ліга (7%) - 91-а.