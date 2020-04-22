Україна - 16-а в світі за експортом футболістів - CIES

За даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) Україна посідає 16-е місце в світі з експорту футболістів в минулому календарному році.

У зведеній таблиці CIES зібрані дані дослідження кількості футболістів кожної країни, які виїхали грати за межі батьківщини в 2019 році.

Очолює список Бразилія - ​​1600 легіонерів, з яких 74,6 відсотка виступають в лігах вищого дивізіону. Далі йдуть Франція (1027 гравців, 74 відсотки) і Аргентина (972 представника, 75,5 відсотка).

Показники України: 250 футболістів, які виступали за кордоном у 2019-му, причому 79,6 відсотка - в найсильніших дивізіонах.

Загалом 186 національних асоціацій мали принаймні одного гравця, включеного у вибірку.