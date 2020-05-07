Бундесліга повертається 16 травня: одразу матч «Боруссія» (Д) – «Шальке»

Лідер чемпіонату – «Баварія» зіграє проти «Уніона» в неділю, 17 травня.

Матчі футбольного чемпіонату Німеччини (Бундесліги) поновлять в суботу, 16 травня. У п'ятницю 15 травня матчі вирішили не проводити, повідомляє Kicker.

Став відомий також календар туру. Він розпочнеться 16 травня п’ятьма матчами в 16:30 за київським часом. Головний поєдинок туру – знамените рурське дербі «Боруссія» (Дортмунд) – «Шальке». Лідер чемпіонату – «Баварія» зіграє проти «Уніона» в неділю, 17 травня, в 19:00. Всі матчі зіграють без глядачів.

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Бундесліга розробила план щодо запобігання зараження гравців коронавірусом після відновлення чемпіонату. Футболістів повинні двічі на тиждень тестувати на COVID-19, в разі позитивного тесту гравець відправиться на двотижневу ізоляцію.

Нагадаємо, чемпіонат Німеччини призупинили на початку березня. До кінця сезону командам залишилося зіграти 9 турів. На першому місці йде «Баварія». Мюнхенці випереджають «Боруссію» (Дортмунд) на чотири очки.

Фото: picture alliance