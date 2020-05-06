Влада Німеччини схвалила поновлення футбольного чемпіонату

Сезон поновлять 15 або 22 травня.

Влада Німеччини офіційно схвалили поновлення сезону Бундесліги в травні. При цьому ліга сама повинна вибрати дату, коли пройдуть перші матчі. Це станеться або 15 або 22 травня, однак, як повідомляє Sport Bild, відновлення першості 15-го числа більш імовірно.

В рамках наради міністрів за участю канцлера Ангели Меркель питання відновлення футбольного чемпіонату обговорювали довше, ніж роботу шкіл і дитячих установ.

І першу, і другу Бундесліги відновлять з 26-го туру. Зокрема, відбудеться дербі між дортмундською «Боруссією» і «Шальке». Всі матчі зіграють без глядачів.

У четвер, 7 травня, 36 клубів, що виступають в двох вищих дивізіонах країни, проведуть збори, на яких приймуть остаточний план перезапуску сезону.

Нагадаємо, чемпіонат Німеччини призупинили на початку березня. До кінця сезону командам залишилося зіграти 9 турів. На першому місці йде «Баварія». Мюнхенці випереджають «Боруссію» (Дортмунд) на чотири очки.

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