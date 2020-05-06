Футбольний сезон в Угорщині поновиться 23 травня

Угорський футбольний союз оголосив про поновлення сезону 23 травня.

Цього дня мають пройти півфінальні матчі Кубка Угорщини, а також перенесений поєдинок чемпіонату за участю будапештського "Ференцвароша", повідомляє офіційний сайт Угорської футбольної спілки.

Матчі у відповідь Кубка та ще одна перенесена гра "Ференцвароша", який, до речі, тренує українець Сергій Ребров, відбудуться 27 травня.

Повноцінне ж відновлення матчів чемпіонату Угорщини запланували на 30 травня. Турнір хочуть завершити до кінця червня.

Уряд Угорщини дозволив проведення спортивних заходів з кількістю не більше 500 учасників.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Угорщини призупинили у березні. Лідер першості "Ференцварош" випереджає клуб "Фехервар" з міста Секешфехервар на три очки.

Фото: szovetseg.mlsz.hu.