ФІФА дасть згоду на п'ять замін протягом матчу – ЗМІ

Серед медичних вказівок – заборона плювків і обмеження обіймів між футболістами.

ФІФА готова дати згоду на п'ять замін протягом матчу під час догравання сезону-2019/20, зупиненого через пандемію коронавірусу, повідомляє видання Marca.

Відповідний документ опублікують вже наступного тижня. Варто зазначити, що виконання прописаних медичних вказівок щодо цього документу буде наполегливо рекомендовано, але необов'язково.

Як уже повідомлялося, командам запропонують три тимчасових слоти для замін по ходу гри, щоб не створювати непотрібних пауз. Заміни в перерві матчу також дозволять.

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Пропозицію ФІФА повинна затвердити Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), що займається регулюванням правил гри в футбол.

В ФІФА категорично проти скорочення часу тривалості матчу. В організації вважають, що це спотворить суть і дух футболу.

Нагадаємо, що УЄФА планує завершити поточний сезон до кінця серпня. Йдеться як про національні чемпіонати, так і єврокубкові турніри.

Фото: Укрінформ