Футбольні клуби АПЛ не планують скорочувати тривалість матчів

Керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) разом із клубами не обговорюватиме ідею скорочення тривалості матчів.

У той же час, ліга може прийняти рішення про збільшення кількості замін в іграх, щоб уникнути можливих травм футболістів, повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, раніше глава Асоціації професіональних футболістів Англії Гордон Тейлор припустив, що після відновлення футбольного сезону футбольні матчі в Англії можуть тривати менше 90 хвилин.

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Чемпіонат АПЛ припиненили у зв'язку з пандемією коронавірусу. Останній матч до паузи зіграли 9 березня. Турнірну таблицю упевнено очолює "Ліверпуль", який на 25 очок випереджає клуб "Манчестер Сіті", що йде другим.

Фото: Getty Images.