Футбольні матчі в АПЛ після рестарту можуть тривати менше 90 хвилин

Матчі англійської футбольної Прем'єр-ліги можуть тривати менше 90 хвилин після відновлення чемпіонату, який припинили через пандемію коронавірусу.

Про те, що такий варіант вже разлядаються розповів голова Асоціації професіональних футболістів Англії Гордон Тейлор, повідомляє Eurosport.

"Були висунуті пропозиції про збільшення кількості замін, нейтральні поля та тривалості кожного з таймів менше 45-ти хвилин", - зазначив Тейлор.

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Нагадаємо, що останній матч до паузи в АПЛ зіграли 9 березня. Турнірну таблицю очолює "Ліверпуль", який на 25 очок випереджає "Манчестер Сіті", що йде другим.

Фото: Getty Images.