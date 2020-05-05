Караваєв: Хочемо якомога швидше порадувати уболівальників "Динамо"

Хавбек київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів, на що можуть розраховувати уболівальники столичного клубу у завершальній частині футбольного сезону, який припинили через пандемію коронавірусу.

Футболіст запевнив уболівальників, що вони можуть розраховувати на поліпшення гри команди, повідомляє пресслужба ФК "Динамо". "Наші уболівальники точно можуть розраховувати на божевільну самовіддачу, поліпшення нашої гри та результату. Хочу, щоб наші фанати отримували лише задоволення. Ми прекрасно розуміємо, що цього сезону не тішимо уболівальників, і хочемо це якомога швидше виправити. На карантині в нас було багато часу подумати над своєю грою і грою команди, звернути увагу на свої негативні та позитивні моменти. Віримо, що після карантину відновиться чемпіонат, і ми зі свіжими емоціями підемо до поставленої мети. Хочемо вигравати кожен матч і радувати уболівальників", - сказав Караваєв.

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Нагадаємо, що в чемпіонаті України "Динамо" та луганська "Зоря" на 13 очок відстають від лідера - донецького "Шахтаря". У Кубку країни підопічні Олексія Михайличенка вийшли до півфіналу.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.