Після 11 травня в Україні дозволять тренування команд на закритих базах

Після 11 травня в Україні дозволять тренування команд на закритих базах

Укрінформ
Кабінет міністрів України назвав карантинні обмеження, які можуть зняти після 11 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що дозволять тренування в командних видах спорту для професіональних команд на закритих базах, повідомляє Урядовий портал

Читайте також: Сергій Палкін: В УПЛ через форс-мажор можна залишитися з 12 клубами

Змагання в українській футбольній Прем'єр-лізі припинили за 9 турів до завершення чемпіонату, у Першій лізі - за 11, у Другій - за 10. У Кубку України з футболу команди провели чвертьфінальні матчі.

На фото dynamo.kiev.ua: клубна база київського "Динамо".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-