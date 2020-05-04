Після 11 травня в Україні дозволять тренування команд на закритих базах

Кабінет міністрів України назвав карантинні обмеження, які можуть зняти після 11 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що дозволять тренування в командних видах спорту для професіональних команд на закритих базах, повідомляє Урядовий портал.

Змагання в українській футбольній Прем'єр-лізі припинили за 9 турів до завершення чемпіонату, у Першій лізі - за 11, у Другій - за 10. У Кубку України з футболу команди провели чвертьфінальні матчі.

На фото dynamo.kiev.ua: клубна база київського "Динамо".