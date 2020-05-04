Футбольні клуби Іспанії розпочнуть тренування цього тижня
Укрінформ
Іспанські футбольні команди відновлять тренування цього тижня.
Про це йдеться в офіційній заяві футбольної Ла Ліги, розміщеному на сайті організації.
Відзначається, що тренування поки будуть індивідуальними. Перед їх початком футболісти пройдуть тестування на коронавірус.
Змагання планується відновити в червні. До цього повинен відбутися поетапний перехід від індивідуальних тренувань до групових.
"Обставини безпрецедентні, але ми сподіваємося знову почати грати в червні і закінчити сезон-2019/20 цього літа. Повернутися - значить перемогти!", - сказав президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.
Сезон в Іспанії перерваний через пандемію COVID-19.