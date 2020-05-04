Футбольні клуби Іспанії розпочнуть тренування цього тижня

Іспанські футбольні команди відновлять тренування цього тижня.

Про це йдеться в офіційній заяві футбольної Ла Ліги, розміщеному на сайті організації.

Відзначається, що тренування поки будуть індивідуальними. Перед їх початком футболісти пройдуть тестування на коронавірус.

Змагання планується відновити в червні. До цього повинен відбутися поетапний перехід від індивідуальних тренувань до групових.

"Обставини безпрецедентні, але ми сподіваємося знову почати грати в червні і закінчити сезон-2019/20 цього літа. Повернутися - значить перемогти!", - сказав президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

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Сезон в Іспанії перерваний через пандемію COVID-19.