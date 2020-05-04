Палкін: Для створення єдиного телепулу потрібно, щоб клуби платили

Генеральний директор донецького клубу "Шахтар" Сергій Палкін розповів, за яких умов в Україні можна створити єдиний телепул трансляцій футбольних матчів.

Для якісних трансляцій необхідні хороші гроші від клубів, підкреслив Палкін в ексклюзивному інтерв'ю телепрограми "Великий футбол".

"Сьогодні футбол в Україні показують телеканали" 2+2", "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Ці канали напряму пов'язані з власниками клубів - "Шахтаря", "Динамо" та "Дніпра-1" . Що треба іншим клубам? Щоб їхні команди показували в якісному форматі і платили хороші гроші. Думаю, від цього залежить, домовимося ми чи ні", - заявив гендиректор "Шахтаря".

Фото: shakhtar.com.