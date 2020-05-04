Сергій Палкін: В УПЛ через форс-мажор можна залишитися з 12 клубами
В ексклюзивному інтерв'ю телепрограми "Великий футбол" він зазначив, що чемпіонат України серед клубів УПЛ, який перервали через ситуацію з коронавірусом, наступного сезону можна провести для 12-ти команд.
"Є два враження від УПЛ - позитивне та негативне. Якщо розпочати з позитивного, зазначу" Колос ", який увірвався в УПЛ і закріпився у першій шістці," Десна "на три очки відстає від другого і третього місць," Ворскла "змінює філософію і перезапускается. Ті ж "Карпати" зазнають труднощів, але львівський клуб - це бренд серйозний, з ними завжди складно грати. "Зорю" зазначу, яка показує відмінний футбол.
З негативного: можливі проблеми з коефіцієнтами, тому сьогодні нам потрібно акуратно ставитися до будь-яких рухів, які безпосередньо стосуються УПЛ. Якщо рішення, які ми приймаємо, посилять УПЛ - потрібно робити.
З наступного сезону у нас 14 команд у Прем'єр-лізі, проте це рішення приймалося до коронавврусу. Всі розуміють, що після карантину економіка України серйозно просяде. Це вдарить по клубам. Вважаю, що над цим питанням необхідно серйозно подумати. Наприклад, залишитися з 12-ма клубами з огляду на форс-мажорні обставини. Такої ж думки дотримується й президент "Динамо" Ігор Суркіс", - заявив Палкін.
Нагадаємо, перед паузою у чемпіонаті "Шахтар" упевнено лідирував у турнірній таблиці (59 очок), на 13 пунктів випереджаючи "Зорю" та "Динамо".
Фото: footballua.tv.