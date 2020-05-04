Бігмен збірної України з баскетболу Герун поновлює тренування в іспанському клубі

13 гравців іспанської "Унікахи" з понеділка почнуть проводити індивідуальні тренування.

Як повідомляє ФБУ, перед початком роботи баскетболісти пройдуть тести на коронавірус.

Серед згаданих гравців є бігмен національної збірної України Володимир Герун. За інформацією іспанської преси, "Унікаха" повертатиметься до повноцінної роботи в три етапи - індивідуальні тренування з часом зміняться на групові, після чого вся команда почне тренуватися разом.

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"Унікаха" на момент зупинки сезону посідала 8 місце в чемпіонаті Іспанії (12 перемог, 11 поразок), також команда українця вийшла до 1/4 фіналу Єврокубка.