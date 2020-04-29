Світоліна: Тенісний світ має об'єднатися

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна прокоментувала пропозицію Роджера Федерера та Рафаеля Надаля про об'єднання ATP і WTA.

За словами Еліни, це було б правильним рішенням, але все залежатиме від реакції окремих країн, повідомляє Tennis365.

"Мені здається, це було б правильно рішенням для обох турів, бо нині важкий час, важко передбачити, що ж саме станеться. Багато розмов про скасування турнірів. Але все буде залежати від реакції окремих країн. Уперше з 1945 року був скасований Вімблдонський турнір,. Думаю, тенісний світ повинен об'єднатися". - заявила Світоліна.

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу тенісний тур призупинили як мінімум до 13 липня.

Фото: tennis365.com.