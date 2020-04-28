Єврокубковий сезон дограватимуть на нейтральних полях – ЗМІ

У Франції заборонили спортивні події до вересня.

УЄФА розглядає варіант з проведенням матчів Ліги чемпіонів на нейтральних стадіонах, повідомляє видання The Guardian.

«ПСЖ» вийшов до чвертьфіналу турніру, але не зможе проводити домашні матчі в Парижі після того, як французька влада відмовилися від проведення спортивних заходів до вересня.

УЄФА має намір проводити матчі європейських змагань без глядачів і за умови активного тестування їх учасників на предмет зараження коронавірусом.

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Нагадаємо, до кінця травня УЄФА не має наміру приймати рішення про долю сезону в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Організація хоче завершити цей сезон - як в національних чемпіонатах, так і в міжнародних турнірах - до кінця серпня.

Фото: Укрінформ