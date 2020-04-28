Серія А встановила крайній термін відновлення футбольного сезону в Італії - 14 червня

Клуби італійської Серії А встановили крайню дату відновлення футбольного сезону-2019/20, припиненого через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Football Italia.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про те, що Італія частково знімає карантинні заходи, введені для боротьби з поширенням коронавірусу. Очікується, що з 4 травня італійські клуби почнуть індивідуальні тренування, а загальні заняття можуть відновитися 18 травня.

При цьому наголошується, що в разі, якщо до 14 червня сезон не вдасться відновити, то розіграш чемпіонату Італії-2019/20 завершать достроково.