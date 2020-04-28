Бельгійську тенісистку Фліпкенс оштрафували за порушення карантину
Укрінформ
Відому бельгійську тенісистку Кірстен Фліпкенс звинуватили у порушенні умов карантину, введеного через пандемію коронавірусу.
Фліпкенс зупинила й оштрафувала поліція, коли спортсменка здійснювала тривалу велопрогулянку, повідомляє Тенісний портал України.
"Фліпкенс проїхала 130 км на велосипеді і перетнула кордон Нідерландів. Спортсменка сама не зрозуміла, що опинилася на території сусідньої держави. Після повернення до Бельгії її зупинили поліцейські. Їй виписали штраф у розмірі €250", - зазначається у повідомленні.
Бельгійка посідає 77-ие місце у рейтингу Жіночої тенісної федерації (WTA).
Відзначимо, що в Бельгії зафіксовано найвищу кількість смертей від коронавірусу на мільйон населення - 622 особи, що вище, ніж в Італії та Іспанії (446 і 503 відповідно).
Фото: tennisua.