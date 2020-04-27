Світоліна програла Кирсті на старті віртуального турніру в Мадриді

Еліна не реалізували три матчболи і програла 2:4.

Українська тенісистка Еліна Світоліна з поразки стартувала на віртуальному турнірі Mutua Madrid Open Virtual Pro. У стартовому турі перша ракетка України поступилася представниці Румунії Сорані Кирсті, повідомляє Sport Arena.

Світоліна вела в рахунку 2:0, але не зуміла здобути перемогу в матчі. Еліна не реалізували три матчболи, дозволивши Кирсті відігратися і виграти - 4:2.

Для Кирсті це вже друга перемога на груповому етапі. Раніше Сорана обіграла британку Йоганну Конту - 3:0.

Читайте також: Світоліна отримала суперниць на віртуальному турнірі

Завтра, 28 квітня, Світоліна зустрінеться з Контою. В одній групі з Еліною також виступає білоруска Вікторія Азаренко.

Нагадаємо, змагання з відеогри Tennis World Tour триватимуть до 30 квітня. 16 тенісисток зіграють в чотирьох групах, по дві кращих вийдуть в плей-офф.

Фото: сайт WTA