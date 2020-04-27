ФІФА пропонує тимчасово ввести по п'ять замін у матчі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може збільшити число замін в одному матчі з трьох до п'яти як тимчасовий захід на турнірах, які відновляться після паузи через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що після відновлення чемпіонати доведеться проводити в стислі терміни. Щоб знизити навантаження на футболістів, пропонується тимчасово ввести п'ять замін в одному матчі. Пропозиція ФІФА має бути схвалено Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), остаточне рішення залишається за організаторами турнірів.

Раніше повідомлялося, що п'ять замін у матчі можуть ввести в Англійській прем'єр-лізі (АПЛ) після відновлення чемпіонату.