Після відновлення сезону в АПЛ збільшать кількість замін - The Sun

У чемпіонаті англійської футбольної Прем'єр-ліги після того, як матчі відновляться, дозволять проводити додаткові заміни.

Таке рішення приймуть для того, щоб зменшити ризики, пов'язані із травмами гравців в умовах форсованого завершення сезону та щільний графік, повідомляє The Sun.

За версією джерела, під час поєдинків, що залишилося зіграти у чемпіонаті, керівництво Прем'єр-ліги дозволить робити п'ять замін за матч.

Таке рішення хочуть також прийняти і в чемпіонаті Шотландії.

Фото: premierleague.com.