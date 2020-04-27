Після відновлення сезону в АПЛ збільшать кількість замін - The Sun

Після відновлення сезону в АПЛ збільшать кількість замін - The Sun

Укрінформ
У чемпіонаті англійської футбольної Прем'єр-ліги після того, як матчі відновляться, дозволять проводити додаткові заміни.

Таке рішення приймуть для того, щоб зменшити ризики, пов'язані із травмами гравців в умовах форсованого завершення сезону та щільний графік, повідомляє The Sun

За версією джерела, під час поєдинків, що залишилося зіграти у чемпіонаті, керівництво Прем'єр-ліги дозволить робити п'ять замін за матч.

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Таке рішення хочуть також прийняти і в чемпіонаті Шотландії.

Фото: premierleague.com.

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