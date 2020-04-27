У "Шахтарі" питання про скорочення зарплат наразі не розглядають
Укрінформ
Донецький футбольний клуб "Шахтар" наразі не розглядає питання скорочення зарплат на тлі відсутності змагань через пандемію коронавірусу.
Про це в донецькому клубі повідомили у коментарі виданню Tribuna.com.
"Наразі питання скорочення зарплат у "Шахтарі" не розглядається", - йдеться у повідомленні.
Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що деякі клуби ліги ведуть переговори з футболістами про скорочення зарплат і знаходять компроміс.
Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу в середині березня безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.
УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує у чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" - 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо" – третє місце.