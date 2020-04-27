Анатолій Дем'яненко: Перенесення Євро на потенціал збірної не вплине

Колишній головний тренер футболістів київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко висловив думку про те, як перенесення на рік Євро-2020 може позначитися на виступі національної збірної України.

Дем'яненко вважає, що збірна буде готова до чемпіонату континенту не гірше, ніж нинішнього року, повідомляє Zbirna.com.

"Найголовніше, що наша національна команда пробилася до фінального турніру, тому у будь-якому випадку там зіграє. Ще будуть контрольне матчі, та й хлопці у футбол грати не розучаться. У Андрія Шевченка є кістяк. Думаю, за цей рік він істотно не зміниться, і збірна 2021 року буде готова до Євро не гірше, ніж зараз. Рівень європейських збірних нині вирівнюється. Минулими роками були явні фаворити та "карлики". нині ж будь-яка збірна може дати бій гранду. Тому й українцям на Євро треба їхати із завданням пройти якнайдалі турнірною сіткою", - заявив тренер.

Нагадаємо підсумкову таблицю групи В відбору Євро-2020: Україна - 20 очок, Португалія - ​​17, Сербія - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.