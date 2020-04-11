Футбол: український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
Причини звільнення поки залишаються невідомими, повідомляє Sport Arena.
Під керівництвом українського тренера, словацька команда зіграла чотири матчі, здобувши одну перемогу і одного разу зігравши внічию. Ще два поєдинки "Нітра" програла.
60-річний Дем'яненко очолив "Нітру" на початку нинішнього року. До цього він не тренував протягом семи років - після того, як 2013-го залишив луцьку "Волинь".
Дем'яненко також відомий по роботі з київським "Динамо" (2005-2007 роки). Пізніше український тренер працював з азербайджанським "Нефтчі" та "Насафом" з Узбекистану.
З "Динамо" Дем'яненко вигравав чемпіонат, а також двічі ставав володарем Кубка та Суперкубка України. З "Насафом" 2011 року став переможцем Кубка АФК - другого за статусом клубного турніру Азії.
На момент зупинки чемпіонату Словаччини "Нітра" посідає п'яте місце у другій шістці команд.
Фото: Sport Arena.