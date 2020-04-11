Філіппов - кращий футболіст УПЛ з реалізації моментів

Футбольний форвард чернігівської "Десни" Олександр Філіппов є лідером чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги з реалізації гольових моментів.

На рахунку гравця 13 забитих м'ячів при 28-ми шансах. Реалізація становить 46,4 відсотка, повідомляє Zbirna.com.

Єдиний футболіст, окрім форварда "Десни", який перевершив позначку в 40 відсотків, - хавбек донецького "Шахтаря" Марлос (20 моментів, 9 голів, 45 відсотків).

Найгірший показник реалізації у форварда донецького "Олімпіка" Шахаба Захеді - 20 нагод, 3 голи, 15 відсотків.

Лідер за кількістю гольових моментів - нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес (46 моментів, 18 голів, 39,1 відсотка).

На другому місці за кількістю нагод йде півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. У нього 8 голів при 36-ти шансах (22,2 відсотка).

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Враховувалися футболісти, які мали не менше 20-ти нагод заьити м'яч.

Фото: facebook.com/desnafc.