Прем'єр Польщі розповів про плани відновлення спортивних змагань

Влада Польщі поступово зніматиме карантинні обмеження на заняття спортом, також відновлюватимуться спортивні заходи – зокрема чемпіонат країни з футболу.

Про етапи скасування карантину на пресконференції розповів глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На другому етапі, з 4 травня, ми наближаємося до відновлення роботи стадіонів, місць для заняття спортом на відкритому просторі”,- розповів Моравецький.

Він додав, що в цей період буде відкрито спортивні майданчики, де зможуть вправлятися до шести осіб.

За словами прем’єра, на третьому і четвертому етапах послаблення карантину відновлять роботу шкільні спортзали і спортивні споруди, де зможе займатися обмежена кількість спортсменів. Так, на четвертому етапі відкриватимуться басейни, фітнес-центри, гімнастичні зали. Утім, перехід до цих етапів залежатиме від кількості захворювань на Covid-19.

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Моравецький також поінформував, що після консультацій з міністерствами охорони здоров’я та спорту прийнято рішення про відновлення чемпіонатів країни з футболу та спідвею. Він уточнив, що чемпіонат футболу у вищому дивізіоні буде відновлено наприкінці травня.

Глава польського уряду додав, що ухвалено відкрити центри підготовки олімпійців у містах Спала та Валч, де професійні спортсмени розпочнуть готуватися до Ігор в Токіо, які мають пройти наступного року.

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Як повідомлялося, уряд Польщі підготував чотири етапи скасування обмежень, накладених у зв'язку з епідемією Covid-19. Зокрема, на першому етапі з 20 квітня відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі.