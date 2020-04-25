У "Динамо" домовилися про зниження зарплати футболістів - джерело

Керівництво київського футбольного клубу "Динамо" досягло домовленості із гравцями про 50-відсоткове скорочення зарплати за квітень.

У разі відновлення чемпіонату та Кубка України ці гроші можуть піти на преміальні за виграш Кубка, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

Разом з тим, у повідомленні зазначено: "Усю цю інформацію домовилися не розголошувати публічно".

Читайте також: ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні зупинено через пандемію коронавірусу. Як заявив нещодавно президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, чемпіонат та Кубок України мають бути дограні.

Фото: dynamo.kiev.ua.