ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям

Фінансова допомога мала надійти федераціям в липні, але ФІФА прийняла рішення виплатити кошти негайно.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) надасть фінансову допомогу національним федераціям країн в період пандемії коронавірусу, повідомила прес-служба ФІФА.

«Пандемія створила безпрецедентні проблеми для всього футбольного співтовариства, і, будучи світовим керівним органом, ФІФА зобов'язана підтримувати тих, хто стикається з гострими проблемами. Це починається з надання негайної фінансової допомоги нашим членським асоціаціям, багато з яких зазнають серйозних фінансових труднощів», ​​- заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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211 федерацій в цілому отримають близько 150 мільйонів доларів. Спочатку фінансова допомога мала надійти національним федераціям в липні, але ФІФА прийняла рішення виплатити кошти негайно.

Нагадаємо, віце-президент ФІФА Віктор Монтальяні заявив, що не впевнений, що в 2020 році відбудуться міжнародні футбольні матчі. Матчі збірних в березні і червні скасовані через пандемію коронавірусу.

Фото: fifa.com